Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat das Vorgehen von Sicherheitskräften in Russland gegen Demonstranten kritisiert.

Die Menschen müssten ihr Recht auf Protest ohne Angst vor Unterdrückung ausüben können, erklärte Borrell per Twitter. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach von einem brutalen Vorgehen gegen friedliche Demonstranten und Journalisten. US-Außenminster Blinken forderte die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny.



Bei neuen Demonstrationen von Unterstützern Nawalnys in Russland waren nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 5.000 Menschen festgenommen worden. Es gab viele Verletzte. Mitarbeiter Nawalnys riefen für Dienstag zu neuen Protesten auf. Dann soll er vor Gericht erscheinen.

Diplomatische Spannungen

Der neue US-Außenminister, Blinken, schrieb auf Twitter von brutalen Taktiken gegen friedlich Demonstrierende und Journalisten. Die USA bekräftigten ihre Forderung - Zitat - diejenigen freizulassen, die wegen der Ausübung ihrer Menschenrechte inhaftiert seien, einschließlich des Kremlkritikers Nawalny. Die Reaktion aus Moskau kam prompt: Das russische Außenministerium warf den USA auf Facebook eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Washington fördere nicht genehmigte Proteste und wolle so versuchen, Russland "im Zaum zu halten". Zuvor hatte sich die US-Botschaft an der Publikmachung von Treffpunkten und Uhrzeiten von Protesten beteiligt.

Auswärtiges Amt: Beziehungen auf dem Tiefpunkt

Das Auswärtige Amt sieht das deutsche Verhältnis zu Russland derzeit auf einem Tiefpunkt. Dies schreibt Staatsminister Roth in einem Beitrag für den Spiegel. Darin heißt es weiter, eine deutliche Verbesserung zeichne sich nicht ab, weil die russische Regierung wenig Interesse daran erkennen lasse. Der SPD-Politiker kritisiert, im Umgang mit dem Kreml-Kritiker Nawalny habe Moskau in zynischer Weise demonstriert, dass es die Idee politischer Freiheit als akute Bedrohung seines Herrschaftssystems begreife. Die russische Regierung trete aber auch nach außen immer konfrontativer auf.



Zugleich betont der Staatsminister, ein breit angelegter Dialog und die Zusammenarbeit bei ausgewählten Themen mit Moskau seien weiterhin eine Notwendigkeit und zugleich eine Chance. Dabei müsse es aber eine enge Abstimmung mit der neuen US-Regierung geben.

