Die EU hat das neue russische Wahlgesetz kritisiert.

Es sei ein weiteres Instrument gegen kritische und oppositionelle Stimmen, das den politischen Pluralismus in Russland noch mehr einschränken werde, teilte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell am Abend in Brüssel mit. Das Gesetz verstärke vor den Wahlen zur Staatsduma im September und in Verbindung mit anderen Gesetzen eine systematische Unterdrückung von Demokratie, Menschenrechten und Freiheiten. Die EU fordere Russland daher auf, das Gesetz wieder aufzuheben.



Präsident Putin hatte es gestern unterzeichnet. Es ermöglicht den Behörden, bestimmte Kandidaten wegen der Zusammenarbeit mit sogenannten "extremistischen und terroristischen" Organisationen von allen Wahlen auszuschließen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt gerichtlich beantragt, Unterstützerorganisationen des Oppositionellen Nawalny als "extremistisch" einzustufen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.