Die Europäische Union hat die Freigabe des Bahnverkehrs zwischen Russland und der Schwarzmeer-Halbinsel Krim kritisiert.

Die Regierung in Moskau verletze damit erneut die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell. Die Eisenbahnverbindung sei ein weiterer Schritt zur Zwangsintegration der Krim. Zudem schränke die Brücke von Kertsch den Schiffsverkehr ein, der zu ukrainischen Häfen führe.



Russlands Präsident Putin hatte den Bahnverkehr heute freigegeben. Er nahm an der ersten Zugfahrt teil. Die Brücke ist mit 19 Kilometern die längste in Russland und Europa. Der Autobahnteil wurde bereits im vergangenen Jahr eröffnet. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Krim 2014 annektiert.