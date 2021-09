Die Europäische Union hat den Ablauf der russischen Parlamentswahl kritisiert.

Die Abstimmung habe in einer Atmosphäre der Einschüchterung kritischer und unabhängiger Stimmen stattgefunden, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell in Brüssel. Er bedauerte, dass es wegen der Einschränkungen Russlands keine Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gegeben habe.



Zuvor hatte die Bundesregierung eine Überprüfung der Betrugsvorwürfe im Zusamenhang mit der Parlamentswahl gefordert. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, es gebe sehr ernstzunehmende Berichte, dass es zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Ein Kreml-Sprecher erklärte dagegen in Moskau, die Abstimmung sei "frei und fair" verlaufen.



Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die Partei "Geeintes Russland" von Präsident Putin auf rund 50 Prozent der Stimmen. Sie reklamierte bereits die Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament für sich.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.