Nach der Verurteilung des russischen Regimekritikers Nawalny zu 30 Tagen Haft hat die Europäische Union dessen sofortige Freilassung verlangt. In einer gemeinsamen Erklärung der Mitgliedsstaaten heißt es, die Inhaftierung zeige, dass in Russland der Raum für die Opposition, die Zivilgesellschaft und unabhängige Stimmen schrumpfe. Bei der Gestaltung ihrer Russland-Politik werde die EU diese Entwicklungen miteinbeziehen.

Auch UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet forderte die sofortige Freilassung Nawalnys. Der russische Außenminister Lawrow sagte dagegen, der Fall diene den westlichen Ländern vor allem dazu, von eigenen Problemen abzulenken.

"Gegen Meldeauflagen verstoßen"

Nawalny war am Nachmittag nach seiner Rückkehr nach Russland im Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Das zuständige Gericht erklärte, der 44-Jährige habe gegen Meldeauflagen aus einem früheren Strafprozess verstoßen. Die Haft endet am 15. Januar. Nawalny soll unter anderem durch seinen Aufenthalt in Deutschland nach dem Giftanschlag auf ihn im August in Sibirien gegen die Auflagen verstoßen haben. Der Regierungskritiker schwebte damals in Lebensgefahr.



Nawalny war gestern am Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Für das Eilverfahren gegen ihn wurde eigens in einer Polizeidienststelle im Moskauer Vorort Chimki ein Gerichtssaal aufgebaut.

"Gipfel der Rechtlosigkeit"

Unser Russland-Korrespondent berichtet, Nawalnys Anwältin habe bis zum Mittag keinen Kontakt zu ihrem Mandanten gehabt und sei über den Gerichtstermin erst wenige Minuten vor Beginn informiert worden. Nawalny selbst sprach mit Blick auf das Vorgehen der russischen Behörden von einem "Gipfel der Rechtlosigkeit". Auf Youtube rief er seine Landsleute zu Protesten gegen die russische Regierung auf.

