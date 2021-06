Die Europäische Union hat das Verbot der politischen Organisationen des inhaftierten russischen Oppositionellen Nawalny verurteilt.

Der Schritt habe keine Grundlage und sei der bisher schwerwiegendste Versuch der russischen Regierung, die Opposition und Antikorruptionsuntersuchungen zu unterdrücken, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Das Verbot füge sich ein in ein systematisches Vorgehen gegen Menschenrechte und Freiheiten. Die EU wiederholte zudem ihre Forderung nach einer sofortigen Freilassung Nawalnys.



Ein Gericht in Moskau hatte mehrere Organisationen des Kreml-Kritikers gestern als extremistisch eingestuft. In Verbindung mit einem neuen Gesetz dürfen Nawalnys Unterstützer nun nicht mehr bei Wahlen in Russland antreten. Nawalnys Anwälte kündigten umgehend Berufung an.

