Das Bedrohungspotenzial der aktuellen Proteste gegen den russischen Präsidenten Putin wird in Deutschland nach Ansicht des Russland-Experten Janis Kluge überschätzt.

Man dürfe nicht vergessen, dass der staatliche Repressionsapparat in Russland "sehr, sehr mächtig und sehr, sehr gewieft ist", sagte Kluge im Deutschlandfunk (Audio-Link). Auch wenn viele Menschen in ganz Russland demonstriert hätten, so sei man dort noch weit von einer "kritischen Menge" entfernt, ab der jeder Einzelne nicht mehr so viel zu verlieren habe. Kluge geht davon aus, dass der russische Staat die aktuelle Protestwelle beenden kann.



Nawalny hatte über Instragram seine Unterstützerinnen und Unterstützer aufgerufen, nicht weiter zu demonstrieren. "Bleibt frei" war sein Appell angesichts von tausenden Festnahmen am letzten Wochenende. Dies solle laut Kluge die Protestbewegung vor einer Enttäuschung und Demoralisierung bewahren. Vielleicht gebe es auch das Kalkül, die Proteste im Vorfeld der Duma-Wahlen, die voraussichtlich im September stattfinden werden, wieder aufzunehmen.

Gesprächskanäle offen halten?

Bundespräsident Steinmeier hatte am Wochenende von Russland gefordert, Nawalny sofort und ohne Vorbedingungen freizulassen. Zugleich forderte er aber auch, neben der Kritik an Moskau auch nach Anknüpfungspunkten zu suchen, um das Verhältnis zu verbessern. Kluge von der "Stiftung Wissenschaft und Politik" äußerte Zweifel an dieser Strategie. Die zahlreichen Bemühungen der EU zu Kooperationen mit Russland würden in Moskau auf wenig Interesse stoßen. Das habe man beispielsweise auch am Freitag gesehen.



An dem Tag war der EU-Außenbeauftragte Borrell zu politischen Gesprächen in Moskau. Am selben Tag hatte Russland mehrere Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen ausgewiesen. Sie sollen sich an illegalen Protestaktionen gegen die Inhaftierung des Oppositionspolitikers Nawalny beteiligt haben.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.