Russland hat sich im vergangenen Jahr dem Economist zufolge weiter von der Demokratie entfernt. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Die "Economist Intelligence Unit" gibt den Demokratie-Index jedes Jahr heraus. Die Rangliste umfasst 167 Länder und wird anhand von fünf Kriterien auf einer Skala von eins bis zehn erstellt. Dabei geht es etwa um den Ablauf von Wahlen, um die Funktionsfähigkeit der Regierung, um politische Teilhabe und bürgerliche Freiheitsrechte.

Globaler Abwärtstrend setzt sich nicht fort

Weltweit betrachtet hat sich demnach ein Abwärtstrend der vergangenen Jahre zumindest nicht weiter fortgesetzt - der globale Durchschnittswert liegt bei 5,29 von zehn. Das ist eine minimale Verbesserung zum Vorjahr und wird von den Analysten als Beleg für eine Stagnation der demokratischen Entwicklung gewertet - und nicht als Trendwende. So haben sich demokratische Standards zwar durch die Aufhebung von Corona-Beschränkungen verbessert. Ein größerer positiver Effekt wurde aber durch andere Entwicklungen verhindert.

Russland fällt um 22 Plätze auf Rang 146

Den größten Niedergang bei der Demokratie verzeichnet laut dem Economist Russland. Das Land fällt - nicht nur wegen des Angriffs auf die Ukraine - um 22 Plätze auf Platz 146 ab. Hier finden die Autorinnen und Autoren des Demokratie-Index klare Worte: Russland befindet sich demnach auf dem Weg in Richtung Diktatur. Eine Folge des Krieges sei auch eine Zunahme der staatlichen Repression, die sich gegen jede Form des Widerspruchs wende.

Neutrale oder russlandfreundliche Haltung im globalen Süden

Doch der Bericht legt das Augenmerk auch auf einen anderen Aspekt: Während die USA, Europa und deren Verbündete den russischen Angriffskrieg scharf verurteilten, fällt das Bild laut Economist in vielen Entwicklungsländern ganz anders aus. Demnach leben zwei Drittel der Weltbevölkerung in Ländern, die mit Blick auf den Krieg in der Ukraine neutral oder pro-russisch eingestellt sind. Auf einer der Grafiken in der Erhebung ist zu erkennen, dass es sich dabei vor allem um Länder in Südamerika, Afrika und Asien handelt.

Frustration angesichts einer etablierten Weltordnung

Viele Länder des globalen Südens sehen den Krieg der Erhebung zufolge als eine Sache des Westens an - und nicht als etwas, das sie selbst betrifft. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen geht es um eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland, etwa was Rohstoffe angeht.

Doch die Analysten sprechen darüber hinaus auch von Frustration vieler Länder angesichts einer seit Jahrzehnten etablierten Weltordnung. Zudem werde westlichen Ländern mit Blick auf den Krieg in der Ukraine immer wieder Heuchelei vorgehalten. Schließlich hätten ebendiese Länder in der Vergangenheit selbst immer wieder aus verschiedenen Gründen in anderen Staaten interveniert. Als Beispiele werden der Vietnam-Krieg genannt, aber auch die Einsätze und Missionen im Irak und Libyen, im Kosovo, Afghanistan und Somalia.

Auch Haiti und Burkina Faso rutschen ab

Noch einige Eckdaten aus dem Demokratie-Index: Abgerutscht sind auch Länder wie Burkina Faso und Haiti. Insgesamt lebt mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung in autoritär geprägten Staaten, die meisten davon in China und Russland. Rund 45 Prozent der Weltbevölkerung leben in einer Demokratie. Die ersten drei Plätze belegen Norwegen, Neuseeland und Island. Am Ende der Liste stehen Nordkorea, Myanmar und Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.