Bei den Demonstrationen zur Unterstützung des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Nawalny sind fast 1.800 Teilnehmer festgenommen worden.

Das berichten Menschenrechtsorganisationen. Auf den Kundgebungen in knapp 100 Städten hatten die Demonstranten unter anderem eine bessere ärztliche Versorgung Nawalnys verlangt.



Der Kreml-Kritiker war vor drei Wochen in einem Straflager in einen Hungerstreik getreten, um eine Behandlung von einem unabhängigen Arzt durchzusetzen. Am Montag wurde er in ein Gefängniskrankenhaus verlegt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.