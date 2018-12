Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Russland werden fast 80 Menschen vermisst.

Wie die Behörden in der Stadt Magnitogorsk mitteilten, kamen mindestens drei Personen ums Leben. In dem Plattenbau aus der Sowjetzeit wohnten 1.100 Menschen. Das zwölfstöckige Wohnhaus am Ural, knapp 1.700 Kilometer östlich von Moskau, stürzte bei der Explosion teilweise ein. Katastrophenschutzminister Sinitschew und Gesundheitsministerin Skworzowa flogen auf Anordnung von Präsident Putin an den Unglücksort.