Der FDP-Bundestagsabgeordnete Link hat Zweifel am Ergebnis des russischen Verfassungsreferendums geäußert.

Weder Vertreter der OSZE noch des Europarates seien eingeladen worden und damit vor Ort gewesen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-russischen Parlamentariergruppe im Deutschlandfunk (Audio-Link). Inländische Wahlbeobachter wie die Organisation Golos seien zudem eingeschüchtert worden.



Der FDP-Politiker kritisierte, dass die Opposition keinerlei Gelegenheit gehabt habe, ihre Meinung in den Medien darzustellen. Die Glaubwürdigkeit des Referendums sei dahin. Link sprach wörtlich von einer Farce. Letztlich sei es nur eine Akklamation des gewünschten Ergebnisses durch die Regierung gewesen.

Kreml spricht von Triumph für Putin

Der Kreml hat den Ausgang des Verfassungsreferendums in Russland als Triumph für Präsident Putin gewertet. Die hohe Zustimmung für das neue Grundgesetz zeuge vom großen Vertrauen der Bevölkerung in Putin, sagte Kremlsprecher Peskow der Agentur Interfax zufolge. Der Oppositionspolitiker Nawalny bezeichnete das Referendum als "riesige Lüge". Die Ergebnisse seien gefälscht.



Nach Angaben der Wahlkommission wurde die Verfassungsänderung mit knapp 78 Prozent der Stimmen angenommen. Die Beteiligung lag bei rund 65 Prozent. Damit könnte sich Präsident Putin um zwei weitere Amtszeiten bewerben und bis 2036 an der Spitze des Landes bleiben.

"Man muss von Einflussnahme ausgehen"

Unser Russland-Korrespondent Thielko Grieß erläuterte in den "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk, es könne nicht überprüft werden, ob die offiziellen Zahlen zur Zustimmung und zur Beteiligung so stimmten. Man müsse von Einflussnahme ausgehen - und zwar vor dem Hintergrund einer einseitigen Darstellung der Verfassungsänderungen in der Öffentlichkeit, einer hochgradigen Mobilisierung von Wählern, die unter Druck gesetzt werden konnten und wegen der Unmöglichkeit, eine einwöchige Abstimmung auch nur annähernd in den Wahllokalen zu kontrollieren.