Mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland den 76. Jahrestag des sowjetischen Sieges über das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Nach offiziellen Angaben nehmen 12.000 Menschen teil. Gedacht wird an diesem Tag auch der etwa 27 Millionen Todesopfer, die die Sowjetunion in dem Krieg zu beklagen hatte. Auch in vielen anderen russischen Städten finden heute Militärparaden statt.

