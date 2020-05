In Russland werden heute das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 75 Jahren und der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland gefeiert.

Die traditionelle Militärparade in Moskau wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Stattdessen sollen Kampfflugzeuge Paradeflüge über der Hauptstadt absolvieren. Präsident Putin will eine Rede halten und Blumen am Kriegsdenkmal in der Nähe des Roten Platzes niederlegen. Zudem ist ein Feuerwerk angekündigt. Die Stadtverwaltung warnte die Bürger davor, auf die Straßen zu gehen. Sie sollten sich die Flugvorführung und das Feuerwerk im Fernsehen oder vom Balkon aus ansehen, hieß es. In Moskau gilt aufgrund der Corona-Krise eine strenge Ausgangssperre.



In der weißrussischen Hauptstadt Minsk hingegen soll der Tag mit einer Militärparade mit rund 5.000 Teilnehmern gefeiert werden. Der autoritär herrschende Präsident Lukaschenko hat wiederholt vor Panik im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewarnt. Das öffentliche Leben geht fast überall im Land ohne Einschränkungen weiter. Kritiker werfen Lukaschenko vor, das Ausmaß der Krise herunterzuspielen.