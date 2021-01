Bei Protesten für die Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny hat es im Osten Russlands Festnahmen gegeben.

Aktivisten in der Großstadt Chabarowsk veröffentlichten Videos von Polizisten, die Demonstrierende schlagen und in Gefangenentransporter verfrachten. Auch in den Städten Wladiwostok und Irkutsk versammelten sich Hunderte Menschen zu Kundgebungen.



Anhänger von Nawalny hatten zu Protestaktionen in rund 70 russischen Städten aufgerufen. Die Sicherheitsorgane kündigten ein hartes Vorgehen an. Der Oppositionspolitiker war - fünf Monate nach dem Giftanschlag auf ihn - direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.