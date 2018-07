Nach einer Demonstration gegen die geplante Rentenreform in Russland, sind drei Organisatoren des Protests festgenommen worden.

Nach Angaben der Libertären Partei wurde unter anderem deren Vorsitzender Boiko abgeführt. Auch ein Spitzenberater des Oppositionspolitikers Nawalny ist unter den Festgenommenen. An der Demonstration in Moskau hatten etwa 6.000 Menschen teilgenommen. Den Regierungsplänen zufolge sollen Männer künftig erst mit 65 und Frauen mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen dürfen. Damit müssten sie fünf beziehungsweise acht Jahre länger arbeiten als bisher. Angesicht einer geringeren Lebenserwartung in Russland befürchten Kritiker, dass dadurch insbesondere Männer weniger von ihrem Ruhestand hätten.



Bereits gestern waren in Moskau etwa 100.000 Menschen gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.