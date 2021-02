In Moskau hat die Polizei vor Beginn des Prozesses gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny mehrere Personen vor dem Gerichtsgebäude festgenommen.

Mindestens 20 Menschen wurden abgeführt, berichteten Reporter. Die russische Staatsanwaltschaft wirft Nawalny Verstöße gegen Bewährungsauflagen vor und hat eine Gefängnisstrafe beantragt. Der 44-jährige Nawalny ist seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Am Wochenende hatten seine Unterstützer erneut in Moskau und anderen Städten Russlands protestiert. Beobachter schätzen, dass dabei mehr als 5.300 Demonstranten festgenommen wurden. Präsident Putin lehnt jeden Dialog mit den Anhängern Nawalnys ab.



Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau Mitte Januar festgenommen worden. Der Regierungskritiker war im August in Russland vergiftet worden und hatte sich monatelang zur Behandlung in Deutschland aufgehalten.

02.02.2021