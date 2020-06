Der russische Regisseur Serebrennikow ist in Moskau zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das teilte das Gericht mit. Damit muss der auch in Deutschland bekannte Film- und Theaterregisseur zunächst nicht in Haft. Das Gericht hatte ihn der Veruntreuung von Fördergeldern schuldig gesprochen. Er und zwei Mitangeklagte wurden in diesem Zusammenhang auch dazu verurteilt, umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro zurückzuzahlen, die sie unterschlagen haben sollen.



Kritiker bezeichnen das Verfahren als politischen Schauprozess gegen die liberale Kunstszene. Auch in Deutschland gab es Solidaritätsbekundungen für Serebrennikow.