Dramatische Lage in Mariupol: In der Hafenstadt wurden zahlreiche Gebäude zerstört. (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Tereshchenko)

Danach habe Russland der Ukraine einen Plan vorgeschlagen, wonach alle bewaffneten Einheiten der Ukraine die Stadt "ohne Waffen und Munition" verlassen sollten. Eine Reaktion aus Kiew gibt es dazu noch nicht.

Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk kündigte an, dass am Montag rund 50 Busse für Evakuierungen nach Mariupol aufbrechen sollten. Sie erklärte, am Sonntag hätten fast 4.000 Menschen die Stadt verlassen können. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj in einer per Video übertragenen Rede vor der Knesset von Israel Raketenabwehrsysteme verlangt. Israel müsse die Wahl treffen, ob es damit das Leben auch ukrainischer Juden retten wolle, sagt Selenskyj.

Einer seiner Berater erklärte auf Twitter, die russische Armee gehe inzwischen immer brutaler mit Artilleriefeuer gegen friedliche Städte vor. Die Militärkräfte Russlands rückten dabei nach eigenen Angaben im Osten um zwölf Kilometer vor. Die Grenze der Siedlung Nikolske nordwestlich der Stadt Mariupol sei erreicht worden, erklärte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums der Agentur Interfax zufolge. Von ukrainischer Seite gab es dazu keine Angaben. Der ukrainische Generalstab schrieb auf Facebook jedoch von russischen Mobilisierungsmaßnahmen in den Regionen Luhansk und Donezk.

Nach ukrainischen Angaben ist bei den Kämpfen um Mariupol der stellvertretende Kommandeur der russischen Schwarzmeer-Flotte, Palij, getötet worden. Aus Moskau gab es dazu keine Stellungnahme.

Auch aus anderen Regionen der Ukraine gibt es Berichte über Luftangriffe. In Charkiw im Osten des Landes sollen nach ukrainischen Angaben beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses mehrere Zivilisten ums Leben gekommen sein. Russland meldet unterdessen den Einsatz einer weiteren Hyperschall-Rakete auf ein Treibstofflager nahe dem Schwarzmeerhafen Mykolajiw. Unabhängig überprüfen lässt sich dies nicht.

