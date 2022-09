AKW Saporischschja

Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine ist erneut vom Netz genommen worden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) teilte mit, die Verbindung zwischen der letzten verbleibenden Hauptstromleitung des Kraftwerks und dem Versorgungsnetz sei unterbrochen worden. (dpa / picture alliance / D. Candano Laris)

Außenminister Lawrow sagte am Rande eines Wirtschaftsforums in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok, man habe die IAEA um zusätzliche Erläuterungen gebeten. Details nannte er nicht.

In dem Bericht der Atomenergiebehörde wird die Lage am größten Atomkraftwerk Europas als unhaltbar bezeichnet. Die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das AKW sei dringend erforderlich. UNO-Generalsekretär Guterres rief die

Kriegsparteien in der Ukraine auf, alle militärischen Aktivitäten in dem Gebiet einzustellen. Es gehe darum, eine nukleare Katastrophe zu verhindern, sagte Guterres im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Die russische Seite müsse ihr militärisches Personal und Gerät aus dem Kraftwerksgelände abziehen. Das AKW steht unter Kontrolle des russischen Militärs.

