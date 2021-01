Wegen des gewaltsamen Vorgehens der russischen Sicherheitskräfte bei den gestrigen Demonstrationen für den Kremlkritiker Nawalny werden Forderungen nach schärferen EU-Sanktionen laut.

Der CSU-Europapolitiker Weber sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, erst wenn es ums Geld gehe, werde die russische Führung einlenken. Auch der Stopp der Ostseepipeline Nord Stream 2 müsse in Betracht gezogen werden. Der polnische Präsident Duda rief die EU ebenfalls zu härteren Maßnahmen auf. Duda sagte der "Financial Times", wenn man die Einhaltung des Völkerrechts erzwingen wolle, und dies ohne Gewehre, Kanonen oder Bomben geschehen solle, seien Sanktionen der einzige Weg. Polen sei bereit, einen Konsens in dieser Frage zu schaffen.



Bei den landesweiten Demonstrationen in Russland waren rund 3.400 Menschen festgenommen worden. Vor allem in Moskau kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. - Die Außenminister der 27 EU-Staaten wollen heute über eine gemeinsame Reaktion auf die Verhaftung Nawalnys sprechen.

