In Russland haben hunderte Soldaten bei einer Trauerfeier der Opfer des U-Boot-Unglücks gedacht.

Sie zündeten in einer Marine-Kathedrale bei St. Petersburg Kerzen an und beteten für die Toten. Die russische Regierung bestätigte unterdessen, dass das Tiefsee-Tauchboot atombetrieben war. Nach Angaben von Verteidigungsminister Schoigu blieb der Nuklearantrieb völlig intakt. Das Boot könne wahrscheinlich bald wieder betrieben werden.



Am Montag war in der Batterie-Einheit ein Feuer ausgebrochen. Dabei starben 14 Menschen, es gab mehrere Überlebende. Die genauen Umstände sind weiter unklar.