Ein russisches Gericht hat die Arbeit der Anti-Korruptionsstiftung des Kremlkritikers Nawalny stark eingeschränkt.

Wie die Stiftung mitteilte, wurde ihr die Nutzung von Medien und Internet zur Veröffentlichung ihrer Inhalte untersagt, ebenso wie die Organisation von Kundgebungen und die Teilnahme an Wahlen. Das gelte bis zu einer endgültigen Entscheidung darüber, ob die Stiftung als extremistische Gruppe eingestuft und damit dann ganz verboten wird.



Bereits gestern hatte die Justiz ein Arbeitsverbot gegen Organisationen verhängt, die mit Nawalny verbunden sind. Auch hier sollen die Maßnahmen gelten, bis über die Einstufung als "extremistisch" entschieden ist.



Nawaly selbst ist in einem Straflager inhaftiert. Der erkrankte 44-Jährige hatte erst in der vergangenen Woche seinen dreiwöchigen Hungerstreik beendet, mit dem er eine Behandlung von einem unabhängigen Arzt erwirken wollte.

