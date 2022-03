Ein entsprechender Brief von Außenminister Lawrow sei der Organisation übergeben worden, sagte der Leiter der russischen Delegation der Agentur Interfax. Ein Sprecher des Europarats bestätigte den Erhalt des Briefs, der auch die Absicht enthalte, die Europäische Menschenrechtskonvention zu kündigen. Bereits zuvor hatte der Europarat seinerseits mögliche Schritte in Richtung eines Ausschlusses Russlands angekündigt und die Mitgliedschaft vor rund zwei Wochen ausgesetzt. Moskau erhob daraufhin den Vorwurf, diese Entscheidung sei von der Nato und der EU beeinflusst worden. Der Europarat wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten und existiert unabhängig von der EU.

Die Parlamentarische Versammlung der Organisation hatte heute in einer Dringlichkeitssitzung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beraten.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.