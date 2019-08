Russland hat Google aufgefordert, nicht mehr auf Youtube-Videos über - so wörtlich - "illegale Massenveranstaltungen" vom Wochenende hinzuweisen.

Die staatliche Aufsichtsbehörde für Kommunikation erklärte, sollte der Internetkonzern dem nicht Folge leisten, werde dies als feindseliger Eingriff in die russische Souveränität angesehen. Noch werden zahlreiche aufgezeichnete Livestreams von den Protesten als momentan beliebteste Videos direkt auf der Youtube-Startseite angezeigt.



Gestern hatten in Moskau Zehntausende Menschen an einer genehmigten Demonstration für faire und freie Wahlen teilgenommen. Im Anschluss beteiligten sich viele an sogenannten Protest-Spaziergängen durch die russische Hauptstadt. Dabei wurden mehr als 130 Menschen festgenommen. Auch in anderen russischen Städten gab es Protestaktionen und ebenfalls zahlreiche Festnahmen.