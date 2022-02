Blick auf die Stadt Kiew (Emilio Morenatti/AP/dpa)

Der ukrainische Präsident Selenskji verhängte das Kriegsrecht über alle Teile des Landes. Russland habe die Infrastruktur und die Grenzen mit Raketen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Grenzschutzagentur erfolgten auch Angriffe des russischen Militärs von Belarus aus. Auch von der durch Russland annektierten Halbinsel Krim erfolgten Angriffe. Aus der Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer meldeten Augenzeugen Explosionen. In der Hauptstadt Kiew waren Notfallsirenen zu hören. Nach ukrainischen Angaben steht in der Region Kiew steht ein Munitionsdepot in Flammen. Die ukrainische Regierung schloss den Luftraum für zivile Flugzeuge.

Der russische Präsident Putin hatte die Militäroperation in der Nacht angeordnet. Die pro-russischen Separatistenführer in der Ostukraine hatten zuvor um Beistand durch das russische Militär gebeten. Die Flugsicherheits-Organisation Safe Airspace warnte davor, das ukrainische Gebiet zu überfliegen.

Selenskyj wandte sich in einer Videobotschaft ausdrücklich an die russische Bevölkerung und sprach von der Gefahr eines großen Krieges auf dem europäischen Kontinent. Er habe auch versucht, mit Kremlchef Putin zu telefonieren. Das Ergebnis sei Schweigen gewesen.

USA: Russland wird zur Rechenschaft gezogen

US-Präsident Biden hat die Operation Russlands als einen vorsätzlich begonnenen Krieg gewertet.

Russland alleine sei verantwortlich für das menschliche Leid und werde zur Rechenschaft gezogen, erklärte Biden in Washington. Er werde die Situation weiter im Weißen Haus beobachten. Am Morgen wolle er sich wie geplant mit seinen Amtskollegen aus der Gruppe der sieben wichtigsten Wirtschaftsnationen beraten. Biden telefonierte zudem mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

UNO-Sicherheitsrat soll zusammenkommen

In New York rief UNO-Generalsekretär Guterres in einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates den russischen Präsidenten dazu auf, seine Truppen zu stoppen und dem Frieden eine Chance zu geben.

Bundeskanzler Scholz sprach in Berlin von einem schrecklichen Tag für die Ukraine. Er rief Russland auf, den Angriff sofort zu beenden. Auch EU-Kommissionspräsident von der Leyen, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und mehrere Staaten verurteilten den Angriff.

Der Handel an der Moskauer Börse wurde ausgesetzt. Die Börse war bereits in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Die russische Währung Rubel fiel auf ein Rekordtief.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.