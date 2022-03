Ein Wohnhaus in Odessa in der Ukraine, dass bei einem Angriff der russischen Armee durch ein Geschoss verwüstet wurde. (dpa/Max Pshybyshevsky)

Beim ersten Angriff auf Odessa gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine Todesopfer. Ukrainischen Beobachtungen zufolge setzt Russland bei der Kriegsführung offenbar zunehmend auf den Einsatz von Drohnen - auch in Odessa wurden sie vermehrt gemeldet. Odessa war bisher vom Kriegsgeschehen weitgehend verschont geblieben. Die Stadt ist wirtschaftlich von großer Bedeutung: Im dortigen Hafen schlägt die Ukraine einen Großteil seiner Waren um.

Besonders umkämpft ist nach wie vor außerdem die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. In der vergangenen Nacht hatte die ukrainische Regierung ein Ultimatum Russlands zum Rückzug aus der Stadt abgelehnt. Nach russischen Angaben traf ein Marschflugkörper in der westukrainischen Region Riwne ein militärisches Ausbildungszentrum. 80 ausländische und ukrainische Soldaten seien getötet worden, hieß es. Die Ukraine bestätigte den Raketenangriff, machte aber keine Angaben zu Toten und Verletzten.

Einkaufszentrum in Kiew beschossen - Achte Tote

In der Haupstadt Kiew wurde gestern Abend ein Einkaufszentrum beschossen. Mindestens acht Menschen kamen ums Leben. Die Angaben aus den Kriegsgebieten können nicht unabhängig überprüft werden. - Die ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk teilte mit, dass für mehrere belagerte Städte Fluchtkorridore für Zivilisten eingerichtet werden.

Unterhändler der Ukraine und Russlands wollen laut dem ukrainischen Präsidentenberater Podoljak heute per Videokonferenz miteinander sprechen. In Brüssel tagen die Außenminister der EU-Länder, um weitere Sanktionen gegen Russland zu erörtern.

