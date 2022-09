Daraufhin sei ein Großbrand ausgebrochen, Munition sei explodiert, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf das Militär. Artillerieangriffe werden zudem nahe Saporischschja auf ein Umspannwerk gemeldet. Dort seien tausende Haushalte ohne Strom. Von russischer Seite liegt bislang kein Bericht zur aktuellen militärischen Lage vor. Nach Informationen des britischen Verteidigungsministeriums werden in Russland nach der Teil-Mobilmachung viele Reservisten ohne fundierte Ausbildung für den Krieg in der Ukraine rekrutiert. Zuletzt gab es Berichte, wonach Männer in Russland gegen ihre Einberufung protestieren. In Sibirien schoss ein 25-Jähriger auf einen dort arbeitenden Militärangehörigen und verletzte ihn schwer, hieß es.