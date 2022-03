Russlands Hyperschallwaffen "Kinschal" werden von MiG-Jets transportiert. (AFP)

Es wäre das erste Mal, dass in dem Krieg Hyperschallwaffen zum Einsatz gekommen sind. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Hyperschallraketen erreichen eine mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit und können nach russischen Angaben auch die gegnerische Luftabwehr überwinden. Russland meldete 2018 den ersten erfolgreichen Test dieser Waffen, die in der Folge bei Manövern eingesetzt wurden.

In der vergangenen Nacht kam es in mehreren ukrainischen Regionen wieder zu Luftangriffen und Kämpfen, unter anderem am Flughafen von Cherson im Süden des Landes. In Saporischschja verhängten die Behörden eine Ausgangssperre von heute Nachmittag bis Montag früh.

Nahe der Hafenstadt Mariupol hat das ukrainische Militär nach eigener Darstellung den Zugang zum Asowschen Meer verloren. Russische Truppen versuchten weiter, die Stadt selbst zu stürmen und die Kämpfe dauerten an, hieß es weiter. Mariupol ist ein wichtiger Handelshafen am Asowschen Meer.

