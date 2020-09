Russland hat im Kaukasus sein größtes Militärmanöver in diesem Jahr mit insgesamt 80.000 Teilnehmern begonnen.

An der bis Samstag angesetzten internationalen Übung beteiligen sich Soldaten unter anderem aus China, Pakistan, Belarus, Armenien und Myanmar. Dem Manöver "Kaukasus 2020" schlossen sich auch Kriegsschiffe aus dem Iran an, wie das Verteidigungsministerium laut der Agentur Interfax mitteilte. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Pankow hatte erklärt, die Übung habe keinen aggressiven Charakter. Sie findet im Gebiet Astrachan an der Wolga statt und gilt aus Sicht Moskauer Verteidigungspolitiker auch als eine Reaktion auf ähnliche Übungen der Nato.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.