Russland hat mit großangelegten Militärmanövern mit fast 130.000 Soldaten begonnen.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, finden Übungen im Ural, in Sibirien sowie auf dem Kaspischen Meer statt und dauern noch bis Samstag an. Es gehe unter anderem um die strategische Sicherheit in Zentralasien. Daher nähmen auch Soldaten aus China, Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan teil. Geübt würden zudem Anti-Terror-Einsätze.



Russland hält regelmäßig große Militärmanöver ab. Im vergangenen Jahr hatte es mit über 300.000 Soldaten das größte seit dem Ende der Sowjetunion gegeben.