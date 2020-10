Die frühere Grünen-Politikerin und Gesellschafterin des Zentrum Liberale Moderne, Beck, hat die von den EU-Außenministern beschlossenen Sanktionen gegen Russland begrüßt.

Sie sagte im Deutschlandfunk, die Idee hinter diesen Strafmaßnahmen sei, dass die Eliten sich spalten würden und es zu einer Absatzbewegung von der Führung komme. Zugleich äußerte Beck Zweifel daran, dass Präsident Putin für den Giftanschlag auf Kremlkritiker Nawalny direkt zur Verantwortung gezögen werden könne. In diesem Zusammenhang kritisierte sie das Verhalten des früheren Bundeskanzlers Schröder. In einem solchen Amt nehme man auch eine ethische Verantwortung mit in den Ruhestand. Dieser sei Schröder nicht gerecht geworden. Die Osteuropa-Expertin sagte wörtlich, er sei in die dunklen Geschäfte und Machenschaften Putins so tief verwickelt, dass er nicht mehr frei sei.

