Im russischen Sankt Petersburg sind elf Personen wegen des Bombenanschlags auf die U-Bahn im Jahr 2017 zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Ein Militärgericht in der Stadt verhängte gegen einen der Hintermänner eine lebenslängliche Haftstrafe. Die anderen zehn Angeklagten erhielten Strafen zwischen 19 und 28 Jahren wegen Unterstützung des Attentats. Alle Verurteilten hatten in dem Prozess auf unschuldig plädiert.



Bei dem Selbstmord-Anschlag waren 14 Fahrgäste und der Attentäter getötet worden. Der Sprengsatz war in einem U-Bahn-Waggon während der Fahrt gezündet worden. Zu dem Anschlag bekannte sich damals eine Gruppe mit Verbindungen zur radikalislamischen Terrororganisation Al-Kaida.