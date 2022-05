Das Bild zeigt Kinder in einem Bus, der sie von Isjum in der Ukraine in die Region Belgorod in Russland bringen soll (Foto vom 20. April) (IMAGO/SNA/Mikhail Voskresenskiy / Sputnik )

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, darunter seien fast 200.000 Kinder. Nach russischer Darstellung werden die Menschen aus der Ukraine auf eigenen Wunsch vor den Kämpfen in Sicherheit gebracht. Dagegen wirft die Regierung in Kiew Moskau vor, die Bürger aus den derzeit besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes zu verschleppen. Die russische Armee lasse die Menschen nicht auf Gebiete flüchten, die von der Ukraine kontrolliert würden. Zudem würden die Kinder entführt und für Propaganda missbraucht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern erklärt, wegen der Verschleppungen hätten Menschen in Mariupol Angst, in Evakuierungsbusse zu steigen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.