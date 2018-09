In Russland sind bei landesweiten Protesten anlässlich der Regional- und Kommunalwahlen laut Beobachtern mehr als 800 Menschen festgenommen worden.

Allein in Sankt Petersburg seien mehr als 350 Personen in Gewahrsam genommen worden, teilte das Bürgerrechtsportal OVD-Info am Abend mit. Kremlkritiker Nawalny hatte dazu aufzugerufen, am Wahltag gegen die Rentenreform der Regierung zu demonstrieren. Nawalny sitzt zur Zeit wegen einer anderen Protestaktion in Arrest.



Im Rahmen der Abstimmung fanden gestern auch in Moskau Bürgermeisterwahlen statt. Dabei wurde Amtsinhaber Sobjanin bestätigt. In der russischen Hauptstadt gab es rund 40 Festnahmen von Demonstranten.