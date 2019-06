In Russland hat die Polizei den Investigativ-Journalisten Iwan Golunow festgenommen.

Ein Sprecher sagte in Moskau, dem 36-Jährigen werde Drogenbesitz vorgeworfen. Man habe im Rucksack und in der Wohnung des Reporters die Designerdroge Mephedron gefunden. Golunows Anwalt und das unabhängige russischsprachige Portal Medusa, für das der Journalist arbeitet, wiesen die Anschuldigung zurück. Sie warfen den Behörden vor, Golunow für seine Recherchen bestrafen zu wollen. In Moskau demonstrierten rund hundert Menschen gegen die Festnahme, einige wurden vorübergehend festgesetzt.



Morgen soll Golunow dem Haftrichter vorgeführt werden. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.