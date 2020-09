In Russland hat die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Corona-Virus die Schwelle von einer Million überstiegen.

Die Behörden meldeten eine Million 48 Fälle. Damit liegt Russland in absoluten Zahlen weltweit an vierter Stelle hinter den USA, Brasilien und Indien. Experten vermuten allerdings, dass das tatsächliche Ausmaß deutlich größer ist als offiziell angegeben.



In der Mehrzahl der russischen Regionen sind die meisten Ausgangsbeschränkungen inzwischen wieder aufgehoben worden.