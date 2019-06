Der in Moskau festgenommene Journalist Golunow ist unter Hausarrest gestellt worden und darf seine Wohnung für zwei Monate nicht verlassen.

Das entschied am Abend ein Gericht in der russischen Hauptstadt. Die Staatsanwaltschaft hatte Untersuchungshaft gefordert. Der 36-Jährige war zuvor in einem Krankenhaus untersucht worden. Golunow beschuldigt die Polizei, ihn geschlagen zu haben. Ärzte stellten ein Hämatom am Wangenknochen fest. Ein Krankenhausaufenthalt sei aber nicht notwendig, hieß es in Medienberichten.



Die Behörden werfen dem Reporter Drogenbesitz und Drogenhandel vor. Golunow und sein Arbeitgeber, die Online-Plattform Medusa, gehen von politischer Verfolgung aus.

Gebrochene Rippen, Prellungen

Golunow selbst wirft der Polizei Folter bei seiner Festnahme vor. Der Anwalt des Reporters erklärte, Ärzte hätten bei Golunow gebrochene Rippen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung festgestellt. Golunow berichtete, Polizisten hätten ihn geschlagen und auf seiner Brust gestanden. Nach zwei Tagen im Polizeigewahrsam war er zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden.



Die Behörden erklärten ihrerseits, Golunow sei "nach einer Untersuchung durch Rettungssanitäter" in eine medizinische Einrichtung gebracht worden. Auf der Plattform "Meduza" heißt es, die Polizei habe sich geweigert, ihn einzuweisen. Auch hätten erst mehrere Notarzt-Teams bestätigen müssen, wie es Golunow gehe.



Das Komitee zum Schutz von Journalisten mit Sitz in New York forderte die russischen Behörden auf, Golunow umgehend freizulassen und die Misshandlungsvorwürfe aufzuklären. In Moskau gab es auch heute Solidaritätskundgebungen. Die Polizei nahm drei Demonstranten fest.