Der in Moskau festgenommene Journalist Golunow ist für zwei Monate unter Hausarrest gestellt worden.

Das entschied ein Gericht in der russischen Hauptstadt. Die Staatsanwaltschaft hatte Untersuchungshaft gefordert. Der 36-Jährige war zuvor in einem Krankenhaus untersucht worden. Golunow beschuldigt die Polizei, ihn massiv misshandelt zu haben. Ärzte stellten ein Hämatom am Wangenknochen fest, ein Krankenhausaufenthalt sei aber nicht notwendig, hieß es in Medienberichten.



Die Behörden werfen dem Reporter Drogenbesitz und Drogenhandel vor. Golunow und sein Arbeitgeber, die Online-Plattform Medusa, gehen von politischer Verfolgung aus. Der investigativ arbeitende Journalist befasst sich unter anderem mit Korruptionsfällen.