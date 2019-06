Der russische Journalist Golunow wirft der Polizei vor, ihn nach seiner Festnahme gefoltert zu haben.

Der für seine Recherchen zu Korruption bekannte Journalist war am Donnerstag in Moskau festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm Drogenbesitz und Drogenhandel vor. Golunow und sein Arbeitgeber, die Online-Plattform Medusa, gehen von politischer Verfolgung aus.



Der Anwalt des Reporters erklärte, Ärzte hätten bei Golunow gebrochene Rippen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung festgestellt. Der 36-Jährige berichtete, Polizisten hätten ihn geschlagen und auf seiner Brust gestanden. Nach zwei Tagen im Polizeigewahrsam war er heute in ein Krankenhaus gebracht worden.



Das Komitee zum Schutz von Journalisten mit Sitz in New York forderte die russischen Behörden auf, Golunow umgehend freizulassen und die Misshandlungsvorwürfe aufzuklären. In Moskau gab es auch heute Solidaritätskundgebungen. Die Polizei nahm drei Demonstranten fest.