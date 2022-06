Russische Kämpfer in der ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Das Foto wird von der staatlichen russischen Agentur Tass zur Verfügung gestellt. (IMAGO/ITAR-TASS)

Sie hätten die Industriestadt bereits zu 70 Prozent unter Kontrolle, teilte der Gouverneur von Luhansk auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Nach Informationen des britischen Geheimdienstes sind unter den Angreifern auch Kämpfer aus Tschetschenien. Die Stadt ist von großer strategischer Bedeutung. Mit ihrer Eroberung käme Russland der kompletten Kontrolle über die gesamte Ost-Ukraine einen Schritt näher. Der ukrainische Generalstab teilte mit, russische Streitkräfte griffen nicht nur Sjewjerodonezk, sondern auch andere Ziele im Osten und Süden des Landes an. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau in seinem täglichen Lagebericht mitteilte, schoss die russische Luftabwehr in der Region Donezk einen ukrainischen Kampfjet und nahe Charkiw einen Hubschrauber ab. Darüber hinaus seien mehrere Drohnen, Panzer und Artilleriegeschütze zerstört worden, die vom Westen geliefert worden seien. Mehre hundert Kämpfer seien getötet worden. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

