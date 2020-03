Russland setzt von morgen an fast alle Flugverbindungen ins Ausland wegen der Coronavirus-Pandemie aus.

Davon ausgenommen seien Flüge, mit denen im Ausland festsitzende Landsleute in ihre Heimat zurückgeholt werden sollten, berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Regierung in Moskau. Nicht betroffen von der Regelung seien die Verbindungen im Inland. In Russland haben sich nach offiziellen Angaben bislang 658 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.