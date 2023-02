Laut britischer Einschätzung kommt Russland in der Ukraine trotz Angriffe nicht weiter voran. (AFP / ANATOLII STEPANOV)

Den Streitkräften sei es lediglich gelungen, mehrere Hundert Meter pro Woche zu erobern, teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienstbericht mit. Das liege mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass Russland die Manövriereinheiten und die Munition fehlten, die für erfolgreiche Offensiven erforderlich seien. In dem Bericht heißt es weiter, die russischen Kommandeure verfolgten vermutlich aufgrund von politischem Druck aus Moskau unrealistische Ziele.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.