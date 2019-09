In Russland finden heute Kommunal- und Regionalwahlen statt.

Die Abstimmungen in 85 Regionen gelten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Putin und die Regierungspartei Geeintes Russland. Umfragen zufolge muss sie mit massiven Verlusten rechnen, da die Unzufriedenheit im Land wegen hoher Arbeitslosigkeit und niedriger Löhne groß ist. Für Kritik hatte der Ausschluss zahlreicher Oppositioneller an der Stadtratswahl in Moskau gesorgt. Dies hatte zu Protesten und Tausenden Festnahmen geführt.



Gewählt wird zudem auf der Krim. Der Urnengang wird international aber nicht anerkannt, weil die Halbinsel laut Völkerrecht zur Ukraine gehört. Russland hatte sie 2014 annektiert.



Insgesamt sind 56 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Aussagekräftige Ergebnisse werden erst am Montag erwartet.