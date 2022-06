Russischer Angriffskrieg

Im Chemiewerk Azot bei Sjewjerodonezk sollen rund 500 Zivilisten Schutz suchen, aber auch ukrainische Soldaten. (IMAGO / Ukrinform / OleksiixKovalov)

Das geht aus dem täglichen Lagebericht des britischen Geheimdienstes hervor. Darin heißt es auch, dass sich Teile der ukrainischen Streitkräfte zusammen mit hunderten Zivilisten in Bunkern in einer Industrieanlage der Stadt schützten. Ein russisches Ultimatum für die Soldaten ist mittlerweile abgelaufen. Ob sie die Waffen tatsächlich niedergelegt haben, blieb zunächst unklar. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte seine Truppen zum Durchhalten aufgerufen. Für die Zivilisten stellte Moskau einen Fluchtkorridor in Aussicht. Er soll bis 19 Uhr in nördliche Richtung in die Stadt Swatowe geöffnet werden.

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer NATO-Staaten kündigten die Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine an. Heute kommen die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.