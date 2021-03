Der Kreml hat Deutschland vorgeworfen, den staatlichen russischen Auslandssender RT bei seiner Arbeit zu behindern.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau sagte, unter anderem werde RT auf Druck der Behörden verwehrt, ein Geschäftskonto bei einer deutschen Bank zu eröffnen. Die Bundesregierung müsse umgehend alle Einschränkungen für den Sender stoppen. Ansonsten werde man harte Gegenmaßnahmen für die in Russland arbeitenden deutschen Medien ergreifen.



RT - früher "Russia Today" - steht im Westen als Propagandainstrument des Kreml in der Kritik. Dem Sender wird vorgeworfen, Verschwörungstheorien und Desinformationen zu verbreiten. Moskau will das bislang im Internet verfügbare Programm zu einem vollwertigen deutschsprachigen TV-Sender ausbauen. Eine Lizenz dafür gibt es bislang aber nicht.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.