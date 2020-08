Der russische Oppositionspolitiker und Kreml-Kritiker Nawalny ist wegen des Verdachts einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Nawalny befinde sich auf der Intensivstation und sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen, teilte dessen Sprecherin mit. Das Gesundheitsministerium der Region Omsk bestätigte den Vorfall.

Nawalny laut Arzt in kritischem Zustand

Der leitende Arzt der Klinik teilte mit, Nawalny befinde sich in einem kritischen Zustand. Der 44-Jährige hatte sich den Angaben zufolge auf einer politischen Rundreise in Sibirien befunden und war auf dem Rückflug nach Moskau. Auf dem einem Flughafen habe er einen Tee zu sich genommen und sei später an Bord bewusstlos zusammengebrochen. Die Maschine sei dann wegen des Notfalls in Omsk gelandet.



Auf Nawalny hatte es in der Vergangenheit Anschläge gegeben. Er war mehrfach im Gefängnis und musste vor einem Jahr während einer Haftstrafe wegen eines angeblichen Allergieschocks behandelt werden. Er hatte damals erklärt, dass er möglicherweise vergiftet wurde.