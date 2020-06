Russland hat den neuen Status einer noch engeren Partnerschaft der Nato mit der Ukraine kritisiert.

Dies diene keinesfalls der Festigung von Sicherheit und Stabilität in Europa, erklärte Kremlsprecher Peskow der Agentur Interfax zufolge. Russland verhalte sich wachsam gegenüber einer Annäherung der militärischen Infrastruktur der Nato an die eigenen Grenzen. Für die Sicherheit des Landes würden daher entsprechende Vorkehrungen getroffen.



Die Nato hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, die im Konflikt mit Russland stehende Ukraine in das sogenannte "Enhanced Opportunities Program" aufzunehmen. Damit bekommt Kiew erweiterte Beteiligungsmöglichkeiten an Manövern und Kooperationsprojekten sowie Zugriff auf ausgewählte geheime Bündnisinformationen.