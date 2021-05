Der Kreml bewertet das Treffen des russischen Außenministers Lawrow mit seinem US-Kollegen Blinken als positives Signal für einen Gipfel der Präsidenten beider Länder.

Zugleich erklärte Regierungssprecher Peskow in Moskau, Lawrow werde Staatschef Putin jetzt über die Ergebnisse des Begegnung in Reykjavik informieren. Dann entscheide der russische Präsident selbst, ob er den Vorschlag seines US-Amtskollegen Biden zu einem Treffen in einem europäischen Land im nächsten Monat annehme. Lawrow hatte sein erstes Gespräch mit Blinken ungeachtet vieler Meinungsverschiedenheiten als konstruktiv bezeichnet.



Russland legt sich seit Wochen nicht fest auf einen Gipfel und spricht immer wieder von einer notwendigen Analyse der Situation.

