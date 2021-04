Der inhaftierte Kremlkritiker Nawalny beklagt, dass sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert habe.

Nawalny befindet sich in einem Straflager östlich von Moskau. Auf Instagram schrieb er, man habe ihm Fieber und starken Husten attestiert. Drei seiner Mitgefangenen würden bereits wegen Tuberkulose im Krankenhaus behandelt.



Nawalny will den Hungerstreik, den er vor einigen Tagen aus Protest gegen mangelnde medizinische Versorgung begann, fortsetzen. Der Kremlkritiker berichtet seit längerem über starke Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in einem Bein. Er war im Februar zu einer mehrjährigen Lagerhaft verurteilt worden, weil er gegen Meldeauflagen aus einem früheren Strafverfahren verstoßen habe. In dem betreffenden Zeitraum befand er sich in Deutschland zur Behandlung nach einem Giftanschlag.

