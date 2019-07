Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach Angaben seiner Anwältin im Gefängnis vergiftet worden. Sie sagte, Nawalny sei in Kontakt mit einer unbekannten chemischen Substanz gekommen.

Der Kremlkritiker war gestern vom Gefängnis in eine Klinik verlegt worden, wie es hieß wegen einer schweren allergischen Reaktion. Nach Angaben seiner Hausärztin geht es ihm inzwischen besser. Er sei wieder ins Gefängnis gebracht worden.



Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Putin. Er wurde wiederholt festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt, weil er zu ungenehmigten Demonstrationen aufgerufen hat. Derzeit sitzt er eine einmonatige Haftstrafe ab.



Die Bundesregierung forderte unterdessen die sofortige Freilassung der am Samstag in Moskau verhafteten Demonstranten. Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, der Einsatz der russischen Polizei sei unverhältnismäßig gewesen.